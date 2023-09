Ambulanza della Croce Gialla per il soccorso animali distrutta in un incidente: “Aiutateci a ricomprarne una nuova”

Genova. Tegola sulla Croce Gialla genovese, la pubblica assistenza che da anni si occupa del soccorso animali in tutta la provincia: due notti fa, infatti, l’ambulanza utilizzata dai militi è finita in una scarpata, andando completamente distrutta. E, soprattutto, lasciando al momento ‘a piedi’ i volontari.

Per fortuna nessuna conseguenza grave per chi era alla guida, com la stessa croce comunica sui social: “Stefano, il nostro milite più presente, durante il ritorno dal Canile Municipale Monte Contessa Associazione UNA – Canile Municipale Monte Contessa ha avuto un incidente che poteva essere molto grave – si legge sui social – Dopo aver portato in canile un pelosone prelevato sul territorio, stava ritornando in sede. Credo conosciate tutti la strada per arrivare a Monte Contessa. Problemi meccanici, attimo di stanchezza, altro. Non è questo il posto per discutere di questo, fatto sta che è finito fuori strada e giù per la scarpata. Risultato? Stefano accompagnato, dai militi della Croce – chiamati dalla centrale dei 118 – al Pronto soccorso con contusioni varie (al momento, seppur dolorante, è già stato dimesso ), mezzo per il soccorso e il trasporto dei nostri amici pelosoni, distrutto”.

