Bonus Trasporti, Traversi e Giordano (M5S): “Depositeremo emendamenti per impegnare il governo a trovare i fondi”

Genova. “Un altro contributo nato per aiutare centinaia di migliaia di cittadini, rischia di rimanere senza fondi e la colpa è ancora una volta di un governo incapace non solo di mantenere le promesse ma anche di mettere al primo posto le classi meno abbienti. Il bonus in questione è quello relativo ai trasporti per poter accedere al diritto alla mobilità pubblica”.

Lo denuncia il deputato M5S e componente della IX Commissione trasporti Roberto Traversi con il coordinatore del M5S Genova Stefano Giordano.

» leggi tutto su www.genova24.it