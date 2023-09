La Virtus Entella rimanda la vittoria: contro il Pineto, all’Adriatico di Pescara la formazione allenata da Gennaro Volpe pareggia 0-0.

Una partita dai due volti per i chiavaresi: un primo tempo in cui De Lucia da una parte ha detto no a Gambale e Borsoi ai minuti 3 e 24’e dall’altra sia Zamparo che Mosti hanno trovato sula loro strada il portiere Tonti.

