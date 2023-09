Le avevano cambiato l’offerta contrattuale unilateralmente facendole lievitare la bolletta: una circostanza che non è sfuggita ad una signora spezzina che, senza perdere tempo e perdersi d’animo, ha deciso di “prendere il toro per le corna”, recarsi presso uno dei negozi-concessionari dell’operatore nazionale per fare presente la situazione anomala, trovando riscontri immediati. Nonostante la nuova variazione contrattuale accordata, continuavano però a fatturarle un’utenza che di fatto non aveva mai avuto, trovandosi una variante contrattuale attivata arbitrariamente. La donna, attraverso il lavoro del Movimento Difesa dei Consumatori (per info. 3474218436), ha poi ottenuto la conciliazione telefonica con annullamento della fattura da 1200 euro e indennizzo di 300.

L’articolo Cambiano condizioni contrattuali della bolletta del telefono, signora spezzina dimostra di avere ragione. Fattura annullata proviene da Città della Spezia.

