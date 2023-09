Case vacanza: “Pronto decreto legge su affitti brevi”

Dall’ufficio stampa dell’assessore regionale Augusto Sartori

“La presentazione del ddl sugli affitti brevi, è una importante iniziativa per il comparto turistico: si sentiva l’esigenza di un intervento normativo che regolasse la materia e che mettesse dei limiti agli appartamenti in affitto ad uso turistico nonché obblighi chiari anche ai portali di intermediazione”. Così l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori a seguito della bozza, trasmessa alle parti interessate dal Ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè, in cui si introduce l’obbligo del Codice identificativo nazionale e il limite di soggiorno minimo fissato in due notti nei centri storici delle città metropolitane.

» leggi tutto su www.levantenews.it