Cipot segna alla Bosnia di Zovko, stasera in campo Krollis

Nelle prime gare Nazionali andate in scena nella serata di ieri spicca il successo dell’Under 21 di Tio Cipot contro la Bosnia dell’altro aquilotto, Petar Zovko. In una partita che ha visto la selezione slovena aggiudicarsi il match per 2-1, grazie proprio ad un bel gol dell’esterno offensivo aquilotto, capace di lasciare il segno nella fondamentale sfida di qualificazione all’Europeo Under 21 del 2025.

Soltanto panchina, invece per altri due aquilotti, ovvero gli estremi difensori Petar Zovko e Barlomiej Dragowski, quest’ultimo impegnato con la Polonia nel match di qualificazione ad Euro 2024 contro le Isole Faroe, gara conclusasi 2-0 in favore dei polacchi.

