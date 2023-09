Depositi chimici, il ministro Pichetto Fratin: “I tempi della Via saranno i più rapidi possibili”

Genova. “I tempi sono quelli delle procedure, dipende se sono complicate o non sono complicate, non c’è qualcosa di automatico. L’impegno del ministero è per avere tempi più rapidi possibili, dipende anche dalle risposte dei proponenti”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, oggi a Genova per una lectio magistralis all’università e un incontro in Regione col presidente Giovanni Toti, sulla valutazione d’impatto ambientale per il trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia nel porto di Sampierdarena.

“Come ministero – ha risposto Pichetto Fratin prima di incontrare gli studenti della Summer School – valutiamo sotto l’aspetto delle procedure di valutazione di impatto ambientale, quindi non posso andare oltre le valutazioni tecniche che farà la commissione certamente con la più completa disponibilità a verificare se ci sono punti di incontro o mediazione o delle correzioni rispetto alle indicazioni progettuali”.

» leggi tutto su www.genova24.it