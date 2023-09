Depositi chimici, la Via nazionale torna in bilico: “Valuteremo col ministero, tra 10 giorni la risposta”

Genova. Torna in ballo l’attribuzione della valutazione d’impatto ambientale per il trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia. Due settimane fa la doccia fredda dagli uffici del ministero dell’Ambiente che avevano rivendicato la competenza sulla pratica. Ma oggi, dopo l’incontro col ministro Gilberto Pichetto Fratin in Regione col presidente Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci, si è aperto uno spiraglio nell’ottica di scongiurare ulteriori lungaggini sulla procedura.

“Per quanto ci riguarda, l’adeguamento tecnico-funzionale dell’area portuale in cui vanno i depositi è un atto sufficiente al trasferimento. Si tratta di valutare tra ministero e uffici regionali quale sia la competenza specifica sulla procedura di Via, ma è un tema che ci preoccupa moderatamente – ha spiegato Toti nel punto stampa dopo il vertice -. Ci siamo impegnati reciprocamente, dopo un confronto che avranno gli uffici nei prossimi 10 giorni: se giuridicamente riteniamo che il ministero (come al momento è per dichiarazione della direzione generale ministeriale) si deve far carico della Via, l’accompagneremo in questo percorso per farlo nel più breve tempo possibile; se invece alla concatenazione giuridica di tutta una serie di atti si dovesse immaginare che la competenza debba tornare alla Regione, il ministero ce lo comunicherà”.

» leggi tutto su www.genova24.it