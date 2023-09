Diego Mascardi titolare con l’under 18 azzurra vincente sulla Serbia

A maggio scorso l’esordio con l’under 17, ieri sera quello da titolare con l’under 18 azzurro. Soddisfazione in casa Spezia per Diego Mascardi, portiere della primavera aquilotta scelto da Daniele Franceschini per difendere i pali dell’Italia U18 che ha battuto per 3-0 i pari età della Serbia in amichevole.

“Era importante partire con il piede giusto – sottolinea soddisfatto il tecnico azzurro -. Questa è la prima partita di un percorso che, in questa stagione, deve proiettare i ragazzi verso l’Europeo Under 19 del prossimo anno. Nel Club Italia, come testimoniano i risultati, c’è unità di intenti. I ragazzi, oltre all’ottimo risultato, hanno dimostrato grandissima mentalità approcciando nel miglior modo possibile all’impegno”.

