Genova. Via alla vendita dei biglietti per la quarta partita di questa stagione del Genoa in Serie A, la seconda in casa per il Grifone che sabato 16 settembre (ore 20:45) ospiterà al “Luigi Ferraris” i campioni d’Italia del Napoli.

I tagliandi potranno essere acquistati sul sito ufficiale del Genoa, nelle ricevitorie e al Ticket Office al Porto Antico, aperto nel fine settimana (lunedì chiuso) dalle ore 10 alle 19.

