“Ho visto nascere Panigaglia e mi ha sempre fatto paura”. L’assemblea, la lettera e un documento condiviso

Un’assemblea decisamente partecipata organizzata per ascoltare la cittadinanza e preparare un documento congiunto da presentare al consiglio comunale sul futuro della baia di Panigaglia. Sono in buon numero al centro sociale di Fezzano, residenti del borgo ma anche del resto della Costa dei Pirati: vogliono risposte in merito all’episodio accaduto alcuni giorni fa che rientra nella categoria di eventi che, secondo la Prefettura obbliga i rappresentanti comunali ad attivare le necessarie procedure informative verso la popolazione: “Non siamo noi che dovremmo dare delle risposte ma né gli uffici né il sindaco ne il direttore dell’impianto, sono qua”. Eppure secondo i consiglieri di opposizione “Insieme alla Gente”, “Lista La Civica” e “Porto Venere Civica” (Paolo Negro, Roberto Farnocchia, Iacopo Conti e Francesca Sacconi) quel tipo di eventi hanno bisogno di spiegazioni: “Ci chiediamo come fa un fulmine a creare quello che è successo? Cosa succederà dopo? Secondo noi è una questione di manutenzione ma se non si presenta nessuno è difficile fare delle risposte”. Alla cittadinanza i consiglieri danno lettura della lettera con la quale il sindaco Francesca Sturlese spiega il perché della mancata partecipazione da parte del Comune: “L’assemblea pubblica non è il luogo dove dibattere circa l’eventuale necessità di attivazione di un piano di emergenza esterno…”, precisando come sia in corso da tempo l’iter per la modifica del piano di emergenza esterna, che una volta concluso porterà poi a fornire alla popolazione “tutte le comunicazioni, così come disposto dalla normativa relativa alla pianificazione di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.

