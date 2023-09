I loanesi Luigi Trevia e Michela Acquarone protagonisti della clip di “Con te”, il nuovo pezzo degli Ex-Otago

Loano. Ci sono il mare e la spiaggia al tramonto, una location più che perfetta per un ballo romantico. Ci sono le strade e le piazze della città, percorse in sella ad una vespa in stile “Vacanze romane”. E poi ci sono loro, lui e lei, che raccontano una storia d’amore che dura da decenni attraverso i piccoli e grandi gesti d’affetto che caratterizzano la quotidianità di una inossidabile coppia. I loanesi Luigi “Ginetto” Trevia e la moglie Michela Acquarone sono stati scelti dalla band genovese degli Ex-Otago come protagonisti del videoclip del loro nuovo brano “Con te”.

Come spiegato a “The Hollywood Reporter” dal frontman Maurizio Carucci, gli Ex-Otago hanno deciso di raccontare ancora una volta “l’amore da un loro preciso punto di vista. È estremamente semplice, tipo a livello del mare, a zero metri, non ci alziamo mai troppo quando dobbiamo parlare di certi temi. Ne parliamo sempre per ciò che in qualche modo abbiamo percepito, abbiamo visto e passato con la nostra vita”.

