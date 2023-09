Il bel tempo allunga la stagione del cinema all’aperto a Sturla: ecco la programmazione sino al 17 settembre

Genova. Ancora una settimana di cinema all’aperto nei Giardini di Sturla. La stagione di Circuito sul mare prosegue dall’11 al 17 settembre con una selezione dei migliori di film della stagione. Una proroga fuori programma decisa all’impronta e sulla scia del bel tempo, delle temperature estive e delle richieste del pubblico sempre più numeroso che frequenta l’area sul depuratore di Sturla, in via del Tritone a Vernazzola. Tutto come al solito: sdraio, cuffie silent cinema, tavolino di legno a disposizione, snack e bibite a disposizione al Bistrot. Avanti senza soluzione di continuità, per godere finché si può delle proiezioni in riva al mare con lo schermo a tagliare un panorama che spazia da Boccadasse al Monte di Portofino. Non a caso, Circuito sul mare è stata inserita dal settimanale Elle fra le arene più belle d’Italia.

Lunedì 11 settembre, sarà “Elemental” di Peter Sohn, film d’animazione per famiglie il primo titolo della quarta ondata: segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade (lei è fuoco, lui è acqua), in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono rigorosamente divisi per zone. Martedì 12 settembre si prosegue con uno dei titoli rivelazione della stagione “Stranizza d’amuri”, opera prima di Beppe Fiorello sulla storia vera di due ragazzini (interpretati da Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro) nella Sicilia degli anni Ottanta: un’attrazione pura che neppure loro sapevano definire, in un ambiente retrogrado e rurale crea uno scandalo che finisce in tragedia. Il titolo cita una canzone di Franco Battiato.

