Il dissalatore di Andora torna in funzione. Rivieracqua: “Ingresso su appuntamento per i tecnici del Comune”

Andora. Il dissalatore noleggiato dal Comune di Andora è tornato in funzione. Rivieracqua ha accettato di aprire i lucchetti e di mettere a disposizione del personale che, su chiamata, arriverà ad Andora, per aprire i locali ogni volta che i Tecnici del Comune hanno bisogno di accedere alle sofisticate apparecchiature installate nella centrale del Chiappone.

Una gestione su appuntamento, che non assicura adeguata e continuativa regolazione h24 dei macchinari, visto che Rivieracqua non ha ancora accettato di prendere in carico la gestione del dissalatore, nonostante i ripetuti solleciti da parte degli Uffici del Comune.

» leggi tutto su www.ivg.it