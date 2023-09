L’antica tradizione del “Gioco delle Noci di Monterosso” insignito dal Ministero della Cultura

Il Comune di Monterosso al Mare è lieto di annunciare che, martedì 5 settembre, con il “Tradizionale Gioco delle Noci” ha partecipato alla cerimonia per l’avvenuta iscrizione nel Registro delle Buone Pratiche della Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Questo prestigioso riconoscimento è stato consegnato durante una cerimonia al Ministero della cultura a Roma, in cui il Comune di Monterosso al Mare è stato chiamato a partecipare insieme ad altre 15 comunità italiane.

Il “Gioco delle Noci di Monterosso” è un’antica tradizione che risale a tempi immemorabili. In questo gioco, i giovani si sfidano nelle strade utilizzando noci come strumenti e premi. Questa pratica ha radici profonde nella storia del borgo e rappresenta un importante aspetto del suo folklore locale. Ogni anno, i rappresentanti della comunità monterossina partecipano al tradizionale Tocatì di Verona, il Festival internazionale dei Giochi, dove contribuiscono a mantenere viva la tradizione ludica. Questo impegno costante e il profondo legame con il patrimonio culturale immateriale del borgo hanno portato alla meritata iscrizione nel Registro Unesco.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com