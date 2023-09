Lutto in Confartigianato, addio all’imprenditore Claudio Paganini

Lutto in Val di Vara per la scomparsa dell’imprenditore Claudio Paganini, 66 anni dirigente della Confartigianato e titolare di una fonderia a Beverino, in Val Graveglia. Aveva iniziato l’attività giovanissimo, quale dipendente della fonderia Toti alla Scorza, per poi mettersi in proprio, riuscendo a raggiungere importanti risultati a livello nazionale. Profondo cordoglio è stato espresso dall’assciazione di categoria che ricorda Paganini cosi: “Imprenditore capace e illuminato, con lo sguardo sempre ‘oltre la siepe’, caratteristica che lo faceva diventare punto di riferimento per tanti suoi colleghi. Dirigente e rappresentante di zona e di categoria della Confartigianato, ruoli svolti sempre con grande passione. Giuseppe Menchelli, direttore di Confartigianato, anche a nome di tutto il personale e di tutti gli imprenditori associati, esprime le più sentite condoglianze alla moglie Stefania, al figlio Giacomo, agli adorati nipoti e a tutti i suoi familiari. Per Claudio una preghiera”.

