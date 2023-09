Miasmi al Cafaggio durante la stagione estiva, Iren interverrà per eres

Si è svolto questa mattina un sopralluogo presso la stazione di sollevamento del Fondone, in via Leopardi ad Ameglia Cafaggio, alla presenza dell’assessore Cervia, insieme ai tecnici responsabili del servizio fognature di IREN e una rappresentanza di cittadini della zona. La stazione di sollevamento è stata oggetto, negli scorsi anni, di segnalazioni ed esposti da parte dei residenti, che lamentano forti miasmi, in particolare durante la stagione estiva con il maggior afflusso turistico e il clima più sfavorevole.

“Il sopralluogo – si legge in una nota – è stata l’occasione per fare il punto della situazione, a seguito delle interlocuzioni tra dell’Amministrazione comunale ed IREN, volte a valutare lo stato della stazione di Sollevamento e avere un quadro esplicativo sugli interventi di miglioria richiesti al gestore, per ridurre il più possibile disagi dovuti ai miasmi. Verificata la funzionalità dell’impianto, il gestore ha previsto per le prossime settimane interventi di miglioria quali il posizionamento sulla vasca di chiusini a tenuta per ridurre al massimo la propagazione degli odori naturalmente presenti, verrà modificato il tubo di mandata della stazione e contestualmente si regolerà il dosaggio di prodotti che riducano la formazione di odori sia in linea sia nella stazione stessa e si procederà alla sostituzione anticipata del materiale presente nel filtro di trattamento aria per garantire il rendimento più elevato del sistema di trattamento aria. Il sopralluogo si è concluso con l’impegno di aggiornarsi una volta che saranno terminati gli interventi previsti e valutare se questi saranno stati funzionali per ridurre gli eventuali disagi prodotti dalla stazione ai cittadini che abitano nelle vicinanze”.

