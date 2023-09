Millesimo, tutto pronto per l’inaugurazione del campo in erba sintetica: sabato il taglio del nastro

Millesimo. Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo impianto calcistico di via Mameli, dopo l’intervento di restyling che ha visto la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica e lo spostamento delle tribune. Il taglio del nastro sarà domani, sabato 9 settembre, alle ore 16:00.

I lavori sono iniziati lo scorso maggio ed è stato rispettato il cronoprogramma, come annunciato infatti il campo potrà essere utilizzato dalla squadra giallorossa dall’inizio del campionato. Attualmente sono in corso gli ultimi gli interventi che prevedono l’intasamento della sabbia e di tonnellate di microgranuli di gomma, che faranno da “ammortizzatori” per i giocatori dando la sensazione di correre sulla terra. Per la giornata di domani i lavori saranno completati e il campo pronto ad ospitare numerose partite.

