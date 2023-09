Morte di Vincenzo Spera, la perizia: il 18enne aveva il tempo di frenare ma “visibilità limitata da pioggia e parabrezza”

Genova. E’ stata depositata in Procura la consulenza tecnica sull’incidente che ha causato la sera del 13 marzo di quest’anno la morte del promoter genovese Vincenzo Spera, investito sulle strisce pedonali in corso Magenta nel quartiere di Castelletto.

Il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello la aveva affidata all’ingegner Marco Sartini, uno dei massimi esperti di incidenti stradali a Genova, che ha concluso il suo lavoro rilevando che il 18enne che ha investito Spera ed è indagato per omicidio stradale andava a una velocità adeguata rispetto a quanto previsto dal codice della strada e per questo avrebbe avuto il tempo e il modo di frenare in sicurezza.

» leggi tutto su www.genova24.it