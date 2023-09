Muore per strada, in Viale Italia. Inutili i soccorsi

E’ rimasto immobile ad ogni richiamo, sotto gli occhi dei passanti. Per lui, un 60enne, non c’è stato nulla da fare. E’ accaduto questa mattina verso le 11.30 in Viale Italia, non lontano dalla banca Intesa San Paolo. A spirare è stato un clochard molto noto sia nei quartieri Mazzetta, Migliarina, Canaletto e in Via della Pianta nei pressi dell’Eurospin dove spesso sostava senza arrecare disturbo a nessuno. Il destino però quest’oggi ha fatto il gioco: l’uomo, noto a tutti come Ivan, non si è svegliato. Sono stati chiamati i soccorritori, Delta è arrivata in un baleno, raggiunta poi dalla Pubblica assistenza della Spezia purtroppo però per Ivan non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. Ivan lascia la compagna. Le esequie saranno curate dalla Pa spezzina, spesso impegnata in attività pro bono a sostegno delle persone in difficoltà.

