Politica: le dimissioni dal Pd di Rossetti, il giudizio di Port

Da Luciano Port

Mi spiace molto che Pippo Rossetti e i suoi amici abbiano lasciato il Pd.

Anch’io non condivido tutte le posizioni della Segretaria Nazionale ma non vedo soluzioni politiche al di fuori del partito democratico.

Nelle ultime elezioni regionali in qualità di componente della Direzione Provinciale feci l’intervento per chiedere l’autorizzazione al superamento della regola statutaria per la candidature di Pippo Rossetti al terzo mandato in regione Liguria.

Correttezza vorrebbe che, a seguito della mancata condivisione delle linee attuali del partito in cui si è stati eletti, ci si dimettesse anche dagli incarichi lautamente retribuiti (circa 11.000 € mensili)….

