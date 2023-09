Incidente alle 17.30 a Rapallo in via Mameli. Una scooterista 25enne giudicata in un primo momento in codice rosso, poi derubricato in giallo, è stata soccorsa dal 118 e trasportata dai Volontari di Sant’Anna all’ospedale di Lavagna, Sul posto per accertare dinamica e regolare la viabilità, la polizia municipale.

