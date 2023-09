Recco: messa all’Alba, santuario gremito; fuori il mondo dei giovani

La messa all’alba, ore 4.30, è un appuntamento imperdibile per i fedeli recchesi nel giorno della Festa patronale. La statua della Madonna del Suffragio è uno splendore adornata di gioielli donati negli anni per “grazia ricevuto2 o semplicemente per un tributo di fede. Non ci sono cardinali o vescovi a presiedere la messa, accompagnata all’organo dal Maestro Fabrizio Fancello, e così a celebrarla è il rettore don Giuseppe Gustavino; oltre a lui, l’unico sacerdote presente è don Marco Fazio che effettua le confessioni. Presente il sindaco Carlo Gandolfo, il sindaco dei Ragazzi Alice Lacqua, gli assessori Francesca Aprile, Caterina Peragallo e Davide Manerba; il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini. Naturalmente esponenti della Confraternita del Suffragio e dei sette Quartieri.

Fuori dalla chiesa e nelIe vie del centro, un altro mondo: quello dei giovani in attesa di fare ritorno a casa quando l’aurora dissiperà la notte.

» leggi tutto su www.levantenews.it