Rialto, il gioco “Trucco da terra” iscritto nel Registro del patrimonio culturale immateriale Unesco del “Tocatì”

Rialto. Importante riconoscimento per il gioco del Trucco da Terra: martedì 5 settembre, a Roma, presso il Ministero della Cultura, si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamene per l’avvenuta iscrizione, insieme ad altri 27 giochi antichi Italiani, nel Registro del patrimonio culturale immateriale Unesco del “Tocatì”, programma condiviso per la salvaguardia degli sport e giochi tradizionali”.

Il Tocatì è il 17esimo elemento italiano inserito nella lista Unesco l’1 dicembre scorso al termine di una candidatura multinazionale: l’annuncio è avvenuto in occasione del XVII Comitato Intergovernativo della Convenzione Unesco del 2003, riunito a Rabat, in Marocco.

