Rigassificatore, il ministro Frattin: “C’è chi dice no alle pale eoliche, proteste non stupiscono. Ma serve confronto”

Savona. “Tutti devono fare lo sforzo per trovare un punto di equilibrio. In questa direzione sarebbe utile anche avviare un confronto serrato con le comunità locali e mitigare quello che può essere l’impatto e riuscire a conviverci per raggiungere l’obiettivo che bisogna perseguire”. Lo ha detto il ministro all’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin in merito al progetto del rigassificatore che coinvolge Savona, Vado, Quiliano e la Val Bormida.

La Golar Tundra sarà spostata dal porto di Piombino (dove si trova ora) al largo della costa savonese (2,8 chilometri dal capoluogo e 4 km da Vado Ligure).

