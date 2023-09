Savona, tutto pronto per “Fashion e Motori”, forme e colori di auto e moto in Darsena

Savona. Tutto pronto per la quarta edizione di “Fashion e motori” che ritornerà alla grande questo fine settimana, 9 e 10 settembre, in Darsena. Un’infinità di concessionari e aziende collegate che, insieme a un atelier sartoriale, presenteranno forme e colori di auto e moto. Tra i top di gamma si potranno scoprire i nuovi modelli in anteprima, prenotare test drive post – evento e conoscere i dettagli e le grandi novità del mondo dei motori per l’autunno inverno.

La nuova collezione sarà presentata anche nell’ambito della moda che, grazie a presentazioni a tema, creeranno shooting fotografici e momenti di suggestivi abbinamenti di colori e design.

