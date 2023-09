Terremoto Pd, si dimettono Lodi e Rossetti per entrare in Azione: “Con Schlein radicalizzazione senza centro”

Genova. Un vero e proprio terremoto si sta svolgendo all’interno del Partito Democratico, che nel giro di poche ore ha perso due big storici, presenti all’interno delle dei consigli di comune e regione. Si tratta di Cristina Lodi e Pippo Rossetti, che hanno comunicato questa mattina la propria decisione di lasciare il partito per entrare in Azione.

Entrambi i due consiglieri hanno diramato una lunga nota stampa in cui spiegano la loro decisione, maturata essenzialmente a seguito dei cambiamenti considerati radicali portati dalla nuova segreteria: “Il successo alle primarie di Elly Schlein è l’esito di un percorso che via via si è sviluppato dentro e fuori il partito che da partito di Centro Sinistra si è trasformato in un partito senza il centro – scrive Rossetti – Una radicalizzazione della posizione che considero legittima, che è profonda e che non condivido. Spesso il segretario nazionale ha caratterizzato l’identità del partito (Bersani, Renzi, Zingaretti), ora il cambiamento è strutturale e si è affermato con la modifica del Manifesto di Veltroni del 2007″.

» leggi tutto su www.genova24.it