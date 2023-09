Trovare un lavoro anche senza esperienza: scatta un nuovo recruiting day

Si cercano profili di tutti i livelli, in particolare, per le figure di addetti al confezionamento e imballaggio, un’offerta che rappresenta un’occasione da cogliere per chi ha difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro, magari per bassa scolarità, senza esperienza oppure perché hanno superato i cinquant’anni. Queste le persone che potranno accedere al nuovo recruiting day che si terrà lunedì 11 settembre al pomeriggio dalle 14 alle 17.30 al Centro per l’impiego della Spezia in Via XXIV Maggio. L’evento organizzato dal centro stesso e dall’agenzia per il lavoro Tempor e ha l’obiettivo di incrociare domanda e offerta con 80 proposte di lavoro. Per partecipare è sufficiente presentarsi con un curriculum aggiornato e non serve pre registrarsi.

