Un’altra estate in Liguria per un gruppo di minori ucraini

Per la seconda estate di fila la Cooperativa Sociale Mondo Aperto, operativa in Liguria, è riuscita, grazie al contributo di UNICEF e AVSI, a realizzare attività gratuite ludico-ricreative per i minori ucraini arrivati in Italia in seguito all’emergenza iniziata nel febbraio 2022.

Il campo estivo ha visto partecipare alle attività 60 minorenni, ucraini e non. I bambini sempre seguiti da educatrici e operatrici di Mondo Aperto, sono stati coinvolti in un processo di conoscenza e socializzazione reciproca, oltre che in numerose attività ricreative – sportive – ludiche all’aria aperta. Tra le attività proposte le gite al mare, le gite in piscina e le giornate alla scoperta del centro storico cittadino e dei suoi parchi giochi.

