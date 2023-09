Violento scontro in A12 tra auto e Tir: bimbo al Gaslini con trauma cranico

Violento scontro nel pomeriggio sull’autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante, direzione sud. Una vettura è entrata in collisione con un tir restando praticamente distrutta. Illesa la donna che era al volante; trauma cranico invece per il figlio, un bambino di 10 anni, colpito, sembra, dal montante della cintura di sicurezza. Sono intervenuti il 118 di Lavagna con l’automedica e la Croce Rossa di Riva Trigoso. Il bambino, medicato e tranquillizzato, è stato trasferito in codice giallo all’Istituto Giannina Gaslini dove verranno effettuati anche esami per accertare eventuali lesioni interne. Sul posto per ricostruire la dinamica, accertare le responsabilità e occuparsi della viabilità, la polizia stradale. Il traffico ha subito un’interruzione in direzione sud.

