Albenga, presentato il Masterplan di Vadino. Il sindaco: “Non un quartiere, ma una città nella città”

Albenga. Un lungomare non impattante con, alle spalle, piazzette e luoghi di ritrovo, coerenza e uniformità negli interventi a scomputo di oneri di urbanizzazione, servizi, infrastrutture e alcune idee sulla caserma Piave che potrebbe essere tutelata e valorizzata diventando un vero e proprio centro d’arte o svilupparsi, in futuro, come una vera e propria “città nella città” (essendo, per dimensioni, più grande dell’intero centro storico).

È stato presentato ieri sera all’Auditorium San Carlo di Albenga il Masterplan di Vadino, lo strumento urbanistico che, attraverso le opere dei privati, alle quali sono legati gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione, e il reperimento di ulteriori risorse da investire, punta ad una completa riqualificazione del quartiere albenganese.

