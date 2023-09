Azione si spacca sul sostegno a Bucci dopo l’esodo dal Pd. E a Genova arriva Calenda

Genova. Continuano ad avvertirsi le “scosse” del terremoto avvenuto nel Pd ligure dopo la decisione di 31 tra militanti, ex sindaci e consiglieri comunali (tra cui la consigliera comunale Cristina Lodi e il consigliere regionale Pippo Rossetti) di passare nelle file di Azione. Tra dichiarazioni, contro dichiarazioni e prese di posizione, a mettere ordine potrebbe essere alla fine Carlo Calenda, leader del partito, atteso a Genova lunedì proprio per illustrare nel dettaglio la genesi della “diaspora” e cosa accadrà in futuro.

Al centro dell’ultima querelle ci sono due consiglieri di Genova Domani, Lorenzo Pasi e Federico Barbieri. Entrambi tesserati di Azione, a giugno 2022 si erano autosospesi e poi candidati in consiglio comunale con Genova Domani, lista a sostegno del sindaco Marco Bucci. Una volta eletti, sono di fatto rientrati in Azione, cui – come loro stessi specificano – a oggi rimangono a tutti gli effetti iscritti, mantenendo le cariche nei direttivi provinciali e regionali “senza che nessuna sospensione o autosospensione sia in corso”.

» leggi tutto su www.genova24.it