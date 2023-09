Sconfitta casalinga per il Sestri Levante contro la Lucchese: a decidere la sfida un gran gol di Rizzo Pinna al 70’ entrato in campo quattro minuti prima al posto di Cangianello. Per i Corsari 0 punti in classifica e ancora 0 gol all’attivo.

Un primo tempo in cui la Lucchese è andata vicina al gol al 19’ con Gucher di testa e al 36’ con Guadagni ma entrambi non inquadrano la porta. Al 42’ tocca a Raggio Garibaldi che però non impensierisce Anacuora.

