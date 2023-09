Camogli: dalla deportazione degli ebrei ai messaggi di oggi

“16 ottobre 1943: l’esito di due totalitarismi” è il titolo dell’incontro ospitato questa sera sulla Terrazza della Comunicazione a Camogli avente per protagonisti Marcello Flores, storico e studioso di genocidi, e Mirella Serri, giornalista e saggista. L’ incontro è incentrato evidentemente sui fatti accaduti nell’ottobre del 1943 a Roma, ovvero la deportazione degli ebrei del ghetto durante l’occupazione nazi-fascista.

Questo incontro ricorda un fatto tragico della storia italiana ed europea che sancisce il sodalismo tra fascismo e nazismo. “Una data che non è conosciuta da tutti, perché a scuola la storia, in particolare quella del Novecento, non è studiata per niente. Una razzia compiuta dalla SS tedesche con l’aiuto degli italiani, cittadini e polizia: 2000 ebrei sono trasferiti in Germania”, introduce Mirella Serri. La sera prima fa irruzione nel ghetto una donna di Trastevere vestita di nero, fradicia di pioggia, ad avvertire della deportazione ma la comunità ebraica non le vuole credere. Questa è ciò che sappiamo dal critico letterario Giacomo De Benedetti. Subito dopo l’armistizio, in seguito alla battaglia di Porta San Paolo l’8 settembre 1943 Roma viene occupata dai Nazisti, il 10 settembre Himmler ordina a Herbert Kappler, comandante della piazza di Roma, di risolvere al più presto il problema ebraico. Il 26 settembre Kappler comunica ai capi della comunità ebraica che se gli saranno consegnati soldi gli ebrei non verranno toccati. “Questa è una delle prime menzogne dei nazisti: cinquanta kili d’oro sono dati, ma Himmler ordina di nuovo di risolvere la questione ebraica. Il Vaticano tace. E c’è l’irruzione. Prima del 16 ottobre gli ebrei avvertono segnali della razzia imminente: i nazisti portano via la documentazione ebraica e chiedono ai fascisti l’elenco degli ebrei presenti a Roma”, la ricostruzione di Serri.

» leggi tutto su www.levantenews.it