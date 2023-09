Carcere di Marassi, agente della penitenziaria aggredito da un detenuto

Genova. Ancora un episodio di violenza nel carcere di Marassi. Sabato mattina un detenuto di origini sudamericane ha aggredito un agente della polizia penitenziaria mentre rientrava dall’ora d’aria, costringendo l’uomo a ricorrere ad andare in pronto soccorso per le cure.

A dare notizia dell’aggressione è stato il Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Non ci sono più parole per descrivere le gravi condizioni di disagio lavorativo in cui versa la polizia penitenziaria – denuncia Vincenzo Tristaino, segretario regionale per la Liguria del Sappe – Le quotidiane grida d’allarme continuano a rimanere incredibilmente inascoltate dai preposti vertici istituzionali: solo proclami e belle parole, ma, di concreto, il nulla. Queste sono violenze annunciate, è scandaloso che nel 2023 vi siano ancora persone indegne che usano la violenza per cercare di sovvertire il sistema istituzionale all’interno dei penitenziari mirato alla risocializzazione del detenuto, ma in rispetto delle regole. Fortunatamente in carcere ci sono anche persone che si dissociano da questi atteggiamenti violenti e cercano nello studio e nel rispetto reciproco la loro ragione di vita”.

