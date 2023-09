I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti la scorsa notte poco dopo l’1.00 a Casarza Ligure per spegnere il rogo di tre auto posteggiate. Presenti sul posto anche i carabinieri. Le cause del rogo al momento non sono state accertate. Un incendio per cause tecniche ad uno dei veicoli che si è poi propagato agli altri veicoli? O un atto doloso e intimidatorio? Le indagini sono in corso.

