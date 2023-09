Chiavari: nuovi terminal bus, Lega e Fratelli d’Italia dicono no

Da Sandro Garibaldi – Consigliere Regionale Lega

Valentina Mantovani – Coordinatrice cittadina Lega

Alex Molinari – Coordinatore cittadino FdI

Marigrazia Oliva – Coordinatrice cittadina FI

Abbiamo seguito con attenzione le vicende di queste ultime settimane che riguardano

lo spostamento del Terminal Bus in Piazza Caduti di Nassyria.

Non possiamo non ribadire la nostra più assoluta contrarietà rispetto a questa scelta che

riteniamo totalmente insensata e fortemente penalizzante per AMT ed i suoi lavoratori,

per gli studenti del Marconi-Delpino, per l’Istituto Assarotti e per i tanti pendolari che

quotidianamente usufruiscono del servizio di trasporto pubblico.

