Finalborgo, oltre 500 visitatori alle visite guidate “Storie al chiaro di luna”

Finale Ligure. Venerdì 8 settembre a Finalborgo si è svolta l’ultima serata delle visite guidate in notturna del 2023, un’edizione rinnovata. Un piccolo viaggio nella storia partendo da Piazza Santa Caterina dei giorni nostri, fino ad arrivare all’interno del Castel Govone nel XV secolo, passando per la via dell’Imperatrice – la strada Beretta.

Oltre 500 visitatori hanno partecipato a quello che è diventato un classico appuntamento dei venerdì d’estate. Uno spettacolo itinerante fatto di storia innanzitutto: una pillola della storia narrata dal Gian Mario Filelfo nel “Bellum Finariense 1447”. Spettacolo, emozioni e musica con, gli oramai noti, musici dell’associazione i Sonagli di Tagatam e con circa 30 figuranti impegnati per ogni serata: cavalieri, arcieri, dame, popolani; spade infuocate e fantasmi del passato.

