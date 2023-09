Il nipote batte la testa, la nonna lo accompagna in ambulanza e accusa un malore: ricoverati entrambi

Paura per un 14enne caduto dalla bici in Via Spadoni a Santo Stefano Magra. L’adolescente ha battuto violentemente il capo e ha mostrato segni di amnesia totale. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure per accompagnare il ragazzo in codice rosso, per essere trattato in shock room, al Sant’Andrea della Spezia.

Assieme a lui c’era la nonna che durante il trasporto in ambulanza ha accusato un malore con perdita di conoscenza, presumibilmente dovuto allo shock per quanto accaduto al nipote. Sono stati mobilitati dunque anche Delta del 118 e la Pubblica assistenza della Spezia che ha soccorso l’anziana. Le ambulanze hanno poi proseguito verso il Sant’Andrea dove nonna e nipote sono stati ricoverati.

