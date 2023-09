Genova. È ormai in via di spegnimento l’incendio di bosco scoppiato nella tarda serata di venerdì in via Pecorara, sulle alture di Arenzano.

Il rogo nella notte è stato monitorato da squadre di protezione civile, e in mattinata dovrebbero concludersi le operazioni di bonifica con il ritorno delle squadre di Multedo.

