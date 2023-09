Io, il sole di Monterosso e i mitici sayonara-infradito

Quando ero bambinello, neanche faccio il conto di quanti anni fa, mamma mi portava al mare a Monterosso perché lì non c’erano sassi e avrei potuto giocare con il secchiello a fare torri di sabbia. Dato che i cinesi non avevano ancora inventato l’ombrellone portatile, profittavamo del tanto ottimo sole a buon mercato per ustionarci senza soverchia difficoltà spalle e naso. Era veramente tosto il sole di quei tanti anni fa. Oltre a bruciare i bagnanti affocava la sabbia su cui verso mezzogiorno era difficile camminare se privi di un robusto paio di sayonara come si chiamavano allora gli infradito (il nome gliel’aveva dato un film celebre dell’epoca ambientato in Giappone e che s’intitolava proprio così).

I sayonara-infradito di quell’epoca lontana avevano una curiosa caratteristica. Fatti pochi passi si rompevano sotto la suola, nella pianta dove un bottone tratteneva il pezzo centrale della calzatura nella quale infilavamo le prime due dita del piede. La rottura rendeva ovviamente inservibile il sayonara che si poteva o gettare via o cercare di ripararlo. Non essendo per ovvi motivi praticabile l’opzione “ne compro un altro paio”, avevo trovato un espediente che probabilmente mi era stato suggerito dall’aver visto quello che facevano gli altri sfortunati cui era toccata l’identico destino cinico e baro: fissavamo il legaccio inserendo dove prima c’era il bottone uno spillo da balia che lo trattenesse unito alla suola.

