Portofino: “Parco nazionale e riconoscimento terre della biosfera Unesco”

Da Stefano Chiesa

Mi permetto di entrare in punta di piedi nel dibattitto oramai estremamente ” politicizzato ” purtroppo, riguardo il Parco di Portofino nazionale . Questo lo faccio in qualità prima di tutto come contribuente/cittadino del Tigullio , inoltre come ex Consigliere dell’ Ente parco portofino ed ex Consigliere Comunità del parco Portofino , nonchè già Presidente dell’ ex Consorzio dei Golfi tigullio e Paradiso ( Consorzio di ben otto comuni costieri che sarebbe estremamente vantaggioso per tutto il nostro fragilissimo territorio che fosse ancora in funzione , soprattutto per il monitoraggio e prevenzione del rischio idrogeologico e prevenzione incendi boschivi , ma .. ) .

In primis , non è esattissimo, a mio modo di analizzare l’esistente , come ho letto in un articolo us proprio su Levante news, e più precisamente, se non abbiamo interpretato male , che non si può costituire un parco Nazionale Portofino unendo in fieri Ente parco e Area marina protetta. Invece è possibile, possibilissimo ( vedi ad esempio legge quadro nazionale ) , aggiungerei anzi meglio , auspicabilissimo , soprattutto se realizzato con le ristrette dimensioni attuali a tre comuni ( in tal caso sarebbe almeno il minimo dell’ampliamento ” naturale ” consentito del tanto a lungo dibattuto costituendo Parco nazionale . Se rimanesse con questo risicatissimo perimetrale credo sarebbe il Parco Nazionale più piccolo d’Italia ) .

A tal proposito vedi ad Es. Parco nazionale arcipelago toscano, vedi ad ulteriore esempio Giardini botanici Hanbury di Ventimiglia, etc.

Inoltre vorrei rilanciare convintamente ancora una volta la mia umilissima proposta us. ( vedi vari articoli us ) , e più precisamente , dopo la realizzazione del Parco di Portofino nazionale – procedere subito al riconoscimento ( della medesimo Area nazionale ) UNESCO – Riserva /Terre della biosfera . MaB (Man and Biosphere)

