Reca lavora per esserci al “Penzo”, oggi giorno libero

La sosta per le nazionali, le perplessità per un inizio ad handicap, il lavoro per il recupero degli infortunati. Per Massimiliano Alvini e i suoi c’è tanto da fare anche in un weekend senza calcio, alla ricerca di equilibri all’interno di una rosa costruita cammin facendo. Ieri per Nikolaou e compagni è stata una giornata di lavoro: sotto un sole ancora estivo una seduta pomeridiana sui terreni del “Comunale” di Follo. Alvini ha concentrato l’impegno sulla tecnica, cominiciata con un’attivazione muscolare in palestra e proseguita sul campo, con possessi palla, esercitazioni tecniche e varie partitelle a tema su campo ridotto. Reca ha svolto parte della seduta assieme al gruppo, per poi proseguire con il suo programma personalizzato: buone possibilità che sia nell’undici iniziale venerdì sera al “Penzo” per il quinto turno della serie B. Oggi day off per la squadra che tornerà a lavorare sui terreni di Follo nella mattinata di domenica 10 settembre, con una nuova seduta a porte chiuse.

L’articolo Vittoria per i sindaci della Lunigiana: tornano i treni sulla linea Aulla-Piazza al Serchio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com