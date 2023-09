Recco: elezioni 2024, domani alle 21 riunione di “Onda”

Da Ivana Romano, consigliere comunale Recco

Tra 9 mesi torneremo a votare per eleggere il Sindaco.

Carlo Gandolfo chiederà la conferma.

La sinistra candiderà Gianluca Buccilli.

È probabile una terza lista della quale farebbero parte Dario Capurro, Franco Senarega e Caterina Peragallo.

Sino ad oggi, non abbiamo preso posizione.

Crediamo però sia arrivato il momento di decidere il da farsi anche sulla base delle nostre forze.

Per farlo, ci vediamo alle 21 domenica 10 settembre presso la Croce Verde di Recco.

