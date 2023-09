Recco: sagra del fuoco, record di folla e di soccorsi

A Recco un record di folla, ieri, in occasione della Sagra del fuoco e record di persone soccorse: con grande prontezza grazie ad una organizzazione efficiente perfezionata negli anni. Il primo caso alle 3.56, dopo il saluto pirotecnico alla Madonna del Suffragio con intervento dei vigili del fuoco, ma nulla di grave né in questo né negli altri interventi; in genere cadute o episodi neurologici. Nulla che abbia turbato la festa. Oltre la Croce Verde di Recco, sono intervenute quelle di Nervi, di Lumarzo e la Maxiemergenze di Genova. In genere i pazienti sono stati soccorsi e trattati in un centro appositamente allestito.

