Salario minimo e “no” al rigassificatore: il M5S per due sabati in piazza Sisto a Savona

Savona. Oggi, sabato 9 settembre, e poi sabato 16 settembre a partire dalle 16 i rappresentanti del M5S di Savona saranno in piazza Sisto IV a Savona “per la raccolta firme a sostegno della petizione sul salario minimo a 9 euro lordi l’ora per chiedere alla maggioranza e al governo che accelerino l’iter di approvazione”.

“Si tratta di una priorità per questo paese e non si può più aspettare, soprattutto ora che l’inflazione galoppante erode il potere d’acquisto in particolare delle classi meno abbienti. Le preoccupazioni del governo sul provvedimento sono solo strumentali perché non ci sarà alcun indebolimento della contrattazione collettiva anzi varrà l’opposto. Le tipologie di contratti collettivi con paghe da fame non sono molte ma riguardano parecchi cittadini, pensiamo per esempio alla vigilanza privata. L’Italia è l’unico paese in UE dove i salari sono diminuiti negli ultimi 30 anni e questo significa che una legge sul salario minimo non è più rinviabile”.

