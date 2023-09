Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Via libera della Giunta regionale alla sperimentazione del progetto della rete di emergenza/urgenza territoriale con attivazione del ‘Mezzo di Soccorso Avanzato’ con a bordo un infermiere e non sostitutivo dell’auto medica, ma integrativo nell’ambito del sistema di emergenza urgenza. Il servizio partirà in via sperimentale nel mese di novembre in modo graduale a partire dalle Asl2 e Asl 4, nel savonese e nel Tigullio.

» leggi tutto su www.levantenews.it