Sette chef di “Les Collectionneurs” uniti in un charity dinner per Airc e il centro della carità dei frati di Gaggiola

La Spezia si prepara ad accogliere, domenica 10 settembre, ” Un dono dal cielo…una pioggia di stelle “: una inedita cena di beneficenza i cui fondi raccolti saranno devoluti all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e al Centro della Carità dei Frati di Gaggiola. L’evento si terrà alla base dell’aeronautica militare di Cadimare della Spezia.

“Protagonisti ai fornelli ben 7 chef che fanno parte di Les Collectionneurs – community di ristoratori, albergatori e viaggiatori accomunati dal gusto per il viaggio, che vanta come Brand President Alain Ducasse e annovera ben 540i indirizzi collocati in 11 Paesi – di cui fa parte anche l’indirizzo spezzino Andreé Restaurant capitano dallo chef Andrea Besana.

“Gli altri chef di Les Collectionneurs – si legge in una nota – che hanno accolto con entusiasmo l’invito a realizzare questa serata, che vuole essere un’ode alla solidarietà e alla buona cucina, sono: Giacomo Devoto di Locanda De Banchieri di Fosdinovo, Arcangelo Tinari di Villa Maiella che vanta una 1 stella Michelin a Guardiagrele, Emanuele Petrosino una stella Michelin per Bianca sul Lago Bianca Relais a Oggiono, Alessandro Giraldi de Il Fenicottero Rosa – Villa Abbondanzi a Faenza, Pasquale Tozzi Il Pescatore – Grand Hotel Fasano a Gardone Riviera e Agostino Buillas di Café Quinson – Hôtel de Charme Café Quinson a Morgex I 7 chef saranno accompagnati dal rinomato maestro gelatiere Sergio Dondoli della Gelateria Dondoli di San Gimignano.

