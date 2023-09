Arenzano batte Cairese. Corradi: “Goal vittoria è poesia, Porta? Pigro ma straordinario”

L’Arenzano inizia alla grande la stagione battendo 2 a 1 la Cairese, principale candidata alla vittoria finale. Lo ha fatto giocando l’ultimo quarto di gara con un uomo in meno e trovando il goal vincente proprio sul gong. Entusiasta, e non potrebbe essere altrimenti, mister Alberto Corradi.

“Siamo ancora all’inizio ma dobbiamo godercela al massimo – esordisce l’allenatore dei genovesi -, segnare così all’ultimo è la parte “poetica” del calcio: ogni tanto li subisci, ma quando arrivano a favore tuo è sempre bello. Siamo appena alla prima, il campionato è ancora lungo, ma sono arrivati già dei bei segnali, anche se in Coppa Italia avevo qualche preoccupazione. Oggi ho visto una reazione forte dei miei ragazzi, magari non siamo troppo capaci ad aggredire alto come l’anno scorso, ma per il resto siamo migliorati molto anche nelle giocate: Rezi, l’autore del goal vittoria, è ancora indietro fisicamente però ha molte qualità”.

