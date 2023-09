Autostrade e cantieri, la tregua estiva durerà fino a fine settembre: lavori concentrati sulla A10

Genova. Si avvia alla conclusione il piano estivo 2023, che ha permesso una riduzione dei cantieri più impattanti su tutta la rete autostradale ligure: a fine mese torneranno sulle autostrade genovesi lavori e, come prevedibile, i disagi.

Dall’incontro tra Regione Liguria, Mit, Anci, Anas e i rappresentanti delle concessionarie dei giorni scorsi è emerso l’impegno delle società a programmare le lavorazioni più rilevanti in modo da rendere il più fluido possibile il traffico in vista degli ultimi spostamenti estivi, della ripresa delle scuole e, soprattutto, del Salone Nautico 2023, in scena a Genova dal 21 al 26 settembre. A questo si aggiunge l’Assemblea nazionale annuale di Anci, a Genova dal 24 al 26 ottobre.

